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  • Фанаты «Зенита» переживают насчет потенциальных дисквалификаций игроков на матч со «Спартаком»

Фанаты «Зенита» переживают насчет потенциальных дисквалификаций игроков на матч со «Спартаком»

Вчера, 12:38
36

Болельщики «Зенита» выразили опасение насчет потенциальных дисквалификаций футболистов на матч 21-го тура со «Спартаком».

«Перед матчем с «Факелом» у «Зенита» четыре игрока с риском пропустить матчи «Спартаком» из-за карточек: Барриос, Нино, Мантуан и Лусиано Гонду.

Зная тягу Сергея Семака к рискам, есть ощущение, что все четверо в старте не выйдут.

И если Лусиано и Нино можно заменить без особых потерь в качестве, то вот по Барриосу и Мантуана вопросы.

Как будем играть?» – написало крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка».

  • Матч 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» состоится 8 марта.
  • Затем «Зенит» проведет кубковый матч с «Ростовом».
  • Встреча со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ – 16 марта в Москве.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (36)
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Persona_non_Grata
1740998526
Обжегшись на ЦСКА, теперь дуют на воду ( Факел ) !)...
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Спартачище
1740999995
Че это кафе рыгаловка несет? У бамжей там угольков на 3 состава накупили
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Номэд
1741003037
Блохастым надо переживать только за количество и качество объедков в мусорных урнах.
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шахта Заполярная
1741008827
Да хватит уже ныть, достали. На хрен тогда столько угля набрали, скамейку греть.
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Artemka444
1741009826
С***ньи переживайте за своё мясо!!!
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Artemka444
1741009937
А кафешке надо на матчи ходить как и всяким ландрокоснам и виражу чтоб говорить как играть,а тока в интернете и можете что то кудахтать!!!
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Борис34684
1741009966
Чо бояться то Соболь за троих нападает,под прикрытием Сирожи.
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WILDLING_HRUNDEL
1741011757
Этот никчемный Спартак Оренбург возил рылом по газону всю игру! Ау, вы точно болельщики чемпиона? Вторым составом обыграем этот недоклуб! Тем более Спартак наш фарм
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Спартачище
1741028436
Бамжи у себя дома в первом круге весь матч на коленях провели лихорадочно отбиваясь На выходных чуть от конюшни дома не огребли Клуп посмешище, клуп одних гондоу
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Прокс
1741066642
Чемпионов 19 тура легко порвём и Угальдон не поможет,а Станок будет на трибуне смаковать как его натягивают!!!!!
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