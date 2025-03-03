Фанаты «Зенита» переживают насчет потенциальных дисквалификаций игроков на матч со «Спартаком»

Болельщики «Зенита» выразили опасение насчет потенциальных дисквалификаций футболистов на матч 21-го тура со «Спартаком».
«Перед матчем с «Факелом» у «Зенита» четыре игрока с риском пропустить матчи «Спартаком» из-за карточек: Барриос, Нино, Мантуан и Лусиано Гонду.
Зная тягу Сергея Семака к рискам, есть ощущение, что все четверо в старте не выйдут.
И если Лусиано и Нино можно заменить без особых потерь в качестве, то вот по Барриосу и Мантуана вопросы.
Как будем играть?» – написало крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка».
Источник: телеграм-канал «Кафешка»