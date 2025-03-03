Генич назвал «космическое» качество Дзюбы: «На другом уровне по сравнению с остальными»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал достижение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

В 19-м туре РПЛ Артем Дзюба забил «Пари НН» (1:2).

Теперь у Артема 233 гола в российской истории – как и у лидирующего Александра Кержакова.

Забив следующий мяч, Дзюба станет единоличным рекордсменом.

«В следующем туре будет дерби Самарской области. Будет сочно, если он там забьет и отпразднует. Он выиграл всю борьбу – из 15 единоборств он выиграл 13. Он совсем другой уровень.

В плане понимания игры Дзюба – космос, он на другом уровне по сравнению с остальными. В первом тайме его дико бесило, когда мяч летал с одной стороны на другую. По губам можно было прочитать, что он думает о своих партнерах в этом матче. Он в хорошем настроении. Тедеев сказал, что на сборах его приходилось даже притормаживать», – сказал Генич.