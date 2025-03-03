Аршавин обозначил проблему, которая образовалась в «Зените»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургской команде нужен новый лидер.

– После ухода Клаудиньо «Зениту» придется искать лидера. Он дирижировал всей игрой, на нем было всe завязано.

– Глушенков не справляется?

– Надеюсь, что будет справляться. Если он это делал в «Локомотиве», что мешает ему это сделать в «Зените»? Просто «Зенит» в матче с ЦСКА опять стал играть 5–2–3, я думаю, что оптимально играть 4–3–3, где Глушенков будет свободным художником. У «Зенита» на самом деле нет глубины.