Аршавин отреагировал на нырки Соболева в «Зените»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нырках Александра Соболева.

Соболев дважды упал в штрафной площади в матче с ЦСКА (0:0).

Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в пользу петербуржцев.

«Это немного удивительно, потому что при ВАР это вообще не должно работать. Но Соболев в этом не одинок, Леау продолжает так же делать в «Милане».

Соболев хочет быть полезен «Зениту», неважно, придется ему нырять или нет. Но он в последних матчах не играл с основным составом», – сказал Аршавин.