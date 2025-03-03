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Аршавин отреагировал на нырки Соболева в «Зените»

Вчера, 07:59
5

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нырках Александра Соболева.

  • Соболев дважды упал в штрафной площади в матче с ЦСКА (0:0).
  • Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в пользу петербуржцев.

«Это немного удивительно, потому что при ВАР это вообще не должно работать. Но Соболев в этом не одинок, Леау продолжает так же делать в «Милане».

Соболев хочет быть полезен «Зениту», неважно, придется ему нырять или нет. Но он в последних матчах не играл с основным составом», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Аршавин Андрей
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Комментарии (5)
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PAREVG.
1740978473
Вообще-то за нырок полагается желтая карточка, соответственно он должен был получить две, и пропустить следующий матч.
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Борис34684
1740987432
Во блин, даже старая гвардия и то угарает над голубым дельфином. Только болельщики верят в волшебную ауру дельфинария.
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wlad wm--google
1741008726
Соболев свинарнику отгрузит. Скриньте. Это же спектакль
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DOCTOR PENALTY
1741028710
Самую большую пользу Зениту Соболев может принести только сидя на лавке.""
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