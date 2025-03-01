«Бездарная симуляция»: Быстров – о нырках Соболева в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).
«Соболев так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать.
Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть», – сказал Быстров.
- Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
- У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
- Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»