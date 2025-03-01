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  • «Бездарная симуляция»: Быстров – о нырках Соболева в матче с ЦСКА

«Бездарная симуляция»: Быстров – о нырках Соболева в матче с ЦСКА

1 марта, 20:30
17

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Соболев так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать.

Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть», – сказал Быстров.

  • Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
  • У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
  • Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр Быстров Владимир
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Комментарии (17)
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Тинез Розоп
1740850364
Fakeid иди читай. Авторитет твой правду рубит…
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Интерес
1740850369
Семак оценил побуждение,но недоволен его исполнением.Так что выпускать будет!
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Таврида
1740852143
Соболев - позор российского футбола. Старпер Дзюба и то сегодня на морально-волевых тащил.
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Хулиганин
1740852210
Все правильно дельфин делает. Забить не может, нырнуть тоже. Сядет на лавку плотно. Чемпионом станет. И в дотку шпилить можно по ночам , один фиг на поле не выходить.
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АКС-74У
1740854719
Странно, в Москве много театров и преподавателей актерского мастерства, в Питере - аналогично, неужели некому было научить дельфина достоверно нырять?!
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k611
1740854735
В одном эпизоде точно мог постараться доиграть момент, а не падать.
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FWSPM
1740858984
Соболенко сохраняет концентрацию главное не сбить рекорд.Даешь 0+0 до конца сезона
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полиграф-шариков-yandex
1740890198
кони лучшие!!!
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Против в...
1740912225
Точнее не скажешь!
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