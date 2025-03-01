Булыкин вступился за Соболева на фоне обвинений в симуляции: «Повод для пенальти в пользу «Зенита» был»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Тем, кто называет Соболева симулянтом, я бы показал видео, где его хватают за руку и тянут вниз. Это не выглядело чистой симуляцией – Мойзес его держал за руку и тянул на себя. А насколько это повлияло, решает судья.

Повод для назначения пенальти был, но я не знаю, как это расценивают судьи. Перед этим так же тянули за майку Мусаева – поставили штрафной. На скорости всe это влияет, нападающему тяжелее держать баланс и попадать по мячу, поэтому частенько они решают упасть, когда есть малейший контакт», – сказал Булыкин.