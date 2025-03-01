«Ростов» благодаря продаже Глебова погасил долг 10-летней давности

Стало известно, куда «Ростов» потратил часть средств с продажи полузащитника Данила Глебова в «Динамо».

«Ростов» потратит больше миллиона евро с продажи Данила Глебова на долги за зарплату в сезоне-2015/16. Они появились почти десять лет назад, когда клуб попал в Лигу Чемпионов и обыграл «Баварию».

Все началось в 2015-м – ФК «Ростов» занял у ООО «Центр-М» 200 миллионов рублей. Договорились, что отдадут с процентами, но в тот же день подписали бумаги о прощении займа. Деньги футболистам были нужны на погашение долгов по зарплате – зимой клуб проходил аккредитацию УЕФА для участия в еврокубках. С задолженностью в Лигу чемпионов команду не пустили бы.

Всем всe заплатили, «Ростов» с Курбаном Бердыевым пошумел в ЛЧ, а потом в клубе началась очередная перестройка. Уже в 2017-м контора, одолжившая деньги, вспомнила о сделке – там посчитали, что они простили саму сумму долга. А вот проценты «Ростов» все-таки должен заплатить. И продали долг компании «СИК МГ». Последние пошли судиться с футболистами.

Суды длились до конца прошлого года, дело прошло огромное количество апелляций и оказалось в Верховном суде. «Ростов» утверждал, что ничего не должен, долг простили ещe в 2015. И вообще такая схема была нормой для поддержки клуба – многие партнeры команды оформляли такие же договоры, чтобы пожертвовать деньги на поддержку ФК.

Но капитализм победил – с конца января в отношении клуба открыто исполнительное производство на 105 миллионов рублей. Тех самых процентов, набежавших за почти десять лет», – написал источник.