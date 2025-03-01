Песьяков прокомментировал тезис, что он лишил «Краснодар» чемпионства в прошлом сезоне

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков не считает, что лишил «Краснодар» чемпионства в прошлом сезоне.

В 30-м туре РПЛ Песьяков в матче против «Зенита» допустил ошибку, позволившую петербуржцам стать чемпионами.

Летом Сергей перешел в «Крылья Советов».

Песьяков брал РПЛ со «Спартаком».

– После победы «Крыльев» в Питере вы сказали: «Кто-то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», я свой должок отдал. Всe в ваших руках». Это был экспромт?

– Да-да, в моменте пришло в голову. Первое время в соцсети натыкался на комменты, что это я лишил «Краснодар» чемпионства. Я понимал, что на 1 000 000% это сделал не я. Если посмотреть начало сезона, думаю, мы найдeм две-три результативные ошибки краснодарских вратарей, без фамилий.

Давайте, может быть, к ним вернeмся. Я всe понимаю, но в голове эти упрeки отложились. Ну и всплыли в памяти на флеш-интервью в Питере.