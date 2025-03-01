Радимов отреагировал на уход Родригао из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал уход Родригао из клуба. Петербуржцы вчера расторгли контракт с бразильским защитником.
«Родригао не был игроком стартового состава. Плюс в матче с «Акроном» он допускал ошибки.
Давайте посчитаем количество центральных защитников в команде: Чистяков, Нино, Эракович, Алип, Дркушич – уже пять человек. Видимо, такую конкуренцию он уже не выдерживал. И держать такого игрока, который не попадает даже в заявку, вообще не было смысла. Это логично», – сказал Радимов.
- Родригао выступал за «Зенит» с июля 2022 года.
- Он дважды выиграл РПЛ, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России.
Источник: «Матч ТВ»