Песьяков двумя словами охарактеризовал «Спартак»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о своем отношении к «Спартаку». Он трижды выступал за московский клуб, проведя за него 36 матчей.

«О «Спартаке» только тeплые воспоминания. Великий и могучий! Столько болельщиков!

Я тогда молодой-зелeный был. Если бы попал к Кафанову пораньше, может быть, и в «Спартаке» потом всe иначе сложилось бы. На самом деле с головой у меня всегда всe нормально было. Я никогда не ленился и вообще считаю трудоспособность своим козырем. Благодаря ей я заиграл и куда-то там попал. С этим вообще никаких проблем не было. А вот человека, способного направить эту трудоспособность в нужное русло, мне раньше не хватало. Виталий Витальевич не раз рассказывал: когда Сослана [Джанаева] в «Ростов» забрали, я в этом списке тоже был. Могли пересечься чуть-чуть пораньше, году в 2014-15-м. Мы же только через четыре-пять лет встретились. А «Спартаку» – только лайк, подписка, ха-ха», – сказал Песьяков.