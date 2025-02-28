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  • Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей

Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей

Сегодня, 20:06

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что медали чемпионата России-2024/25 достанутся петербургскому клубу, а также «Спартаку» и «Динамо».

«Спартак» усилился. Впечатляет та серия и качество игры, которую они показали осенью. У них попроще календарь. Думаю, что борьба за чемпионство будет до конца. Мне кажется, что в тройке окажутся «Спартак», «Зенит» и «Динамо», – сказал Радимов.

  • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. Далее расположились «Зенит» (39 баллов), «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
  • «Спартак» выиграл последние 6 матчей в РПЛ перед зимним перерывом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Краснодар Радимов Владислав
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