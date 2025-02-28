Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что медали чемпионата России-2024/25 достанутся петербургскому клубу, а также «Спартаку» и «Динамо».

«Спартак» усилился. Впечатляет та серия и качество игры, которую они показали осенью. У них попроще календарь. Думаю, что борьба за чемпионство будет до конца. Мне кажется, что в тройке окажутся «Спартак», «Зенит» и «Динамо», – сказал Радимов.