Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что медали чемпионата России-2024/25 достанутся петербургскому клубу, а также «Спартаку» и «Динамо».
«Спартак» усилился. Впечатляет та серия и качество игры, которую они показали осенью. У них попроще календарь. Думаю, что борьба за чемпионство будет до конца. Мне кажется, что в тройке окажутся «Спартак», «Зенит» и «Динамо», – сказал Радимов.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. Далее расположились «Зенит» (39 баллов), «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
- «Спартак» выиграл последние 6 матчей в РПЛ перед зимним перерывом.
Источник: «Матч ТВ»