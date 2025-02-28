Бабаев выразил сомнения в самоокупаемости трансферов «Зенита» и «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что высокие траты клубов нельзя окупить в текущих условиях.
– Вы сказали в интервью о том, что ЦСКА не готов конкурировать по финансам и целеполаганию трансферов с «Зенитом» и «Спартаком». То есть будь у клуба такие финансовые возможности, как у конкурентов, вы бы не тратили столько на трансферы?
– Если бы спросили меня, то лично я – нет. Я отвечаю, скажем так, за дебет с кредитом, и с меня потом совершенно справедливо будут спрашивать.
Просто не вижу возможности для хотя бы частичной окупаемости этих инвестиций. Потому что, когда мы играли в еврокубках, могли претендовать регулярно на 20-25 миллионов евро просто за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов, это без бонусов, без выхода в плей-офф.
Конечно, Лига Европы приносила поменьше, но к 10 миллионам цифра приближалась. Далее – доход от трансферов. Вы прекрасно помните, как ЦСКА продавал игроков, и всегда достаточно выгодно для клубной кассы.
Сейчас и тот, и другой сценарий невозможны. В чемпионате России есть потолок по средствам, которые можно заработать от участия – призовые от ТВ-контракта, от спонсоров.
- По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» этой зимой приобрел вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро без учета бонусов и полузащитника Сашу Зделара у ЦСКА за 1,3 миллиона. Также петербургский клуб арендовал защитника Огнена Мимовича, вернул из аренды защитника Ваню Дркушича и вратаря Никиту Гойло.