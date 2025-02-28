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  • Бабаев выразил сомнения в самоокупаемости трансферов «Зенита» и «Спартака»

Бабаев выразил сомнения в самоокупаемости трансферов «Зенита» и «Спартака»

Сегодня, 19:33
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что высокие траты клубов нельзя окупить в текущих условиях.

– Вы сказали в интервью о том, что ЦСКА не готов конкурировать по финансам и целеполаганию трансферов с «Зенитом» и «Спартаком». То есть будь у клуба такие финансовые возможности, как у конкурентов, вы бы не тратили столько на трансферы?

– Если бы спросили меня, то лично я – нет. Я отвечаю, скажем так, за дебет с кредитом, и с меня потом совершенно справедливо будут спрашивать.

Просто не вижу возможности для хотя бы частичной окупаемости этих инвестиций. Потому что, когда мы играли в еврокубках, могли претендовать регулярно на 20-25 миллионов евро просто за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов, это без бонусов, без выхода в плей-офф.

Конечно, Лига Европы приносила поменьше, но к 10 миллионам цифра приближалась. Далее – доход от трансферов. Вы прекрасно помните, как ЦСКА продавал игроков, и всегда достаточно выгодно для клубной кассы.

Сейчас и тот, и другой сценарий невозможны. В чемпионате России есть потолок по средствам, которые можно заработать от участия – призовые от ТВ-контракта, от спонсоров.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • По данным Transfermarkt, «Зенит» этой зимой приобрел вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро без учета бонусов и полузащитника Сашу Зделара у ЦСКА за 1,3 миллиона. Также петербургский клуб арендовал защитника Огнена Мимовича, вернул из аренды защитника Ваню Дркушича и вратаря Никиту Гойло.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Бабаев Роман
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Комментарии (5)
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7:1
1740760805
зенит-то в плюсах. купил дорого - продал ещё дороже. хряки сколько визжали: 40 лямов за халка! продали за 57 - заткнулись. 40 на малкома! хрю! продали за 60 - заткнулись. ну и т.д. про энрике будут 3 года визжать, что 33 ляма. а потом окажется, как обычно, что зря визжали.
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vvv123
1740763790
Этим клубам самоокупаемость по-барабану!
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FWSPM
1740766253
В этом то и проблема. и нет никакого спортивного принципа в таких чемпионствах когда один клуб может тратить в 10 раз больше чем вся лига. А если кто то хочет снять скальп с этих барыг газовых то должен тратить не меньше. У Спартака просто есть такая возможность в отличии от большинства.
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