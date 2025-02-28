Обращение Овечкина к Дзюбе перед возобновлением сезона РПЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин обратился к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе перед возобновлением сезона.
Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Дмитрия Лоськова по результативным действиям в истории российского футбола.
- По данным Transfermarkt, у Дзюбы 261 (163+98) балл по системе «гол+пас», а у возглавляющего список Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).
- Сообщается, что в совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 246 (163+83) против 255 (120+135) соответственно.
- Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и РПЛ, чтобы подсчитать данные официально. Эту идею прокомментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?».
Источник: «Бомбардир»