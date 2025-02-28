Пономарев – о «Спартаке»: «Команда заиграла как во времена Симоняна в советское время»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не сможет разгромить «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ, но все равно одержит победу.

– Возможен ли разгром «Оренбурга»?

– Нет, разгром невозможен. «Спартаку» придется трудно. Они очень хорошо играли в конце первой части сезона, я радовался за них, хоть и не болею за «Спартак». Команда заиграла как во времена Никиты Симоняна в советское время. Это была целеустремленная, комбинационная игра. «Спартак» победит «Оренбург», здесь никуда не денешься, но с минимальным счетом.