Пономарев – о «Спартаке»: «Команда заиграла как во времена Симоняна в советское время»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не сможет разгромить «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ, но все равно одержит победу.
– Возможен ли разгром «Оренбурга»?
– Нет, разгром невозможен. «Спартаку» придется трудно. Они очень хорошо играли в конце первой части сезона, я радовался за них, хоть и не болею за «Спартак». Команда заиграла как во времена Никиты Симоняна в советское время. Это была целеустремленная, комбинационная игра. «Спартак» победит «Оренбург», здесь никуда не денешься, но с минимальным счетом.
- Матч пройдет 2 марта в Москве. Начало в 16:30.
- «Спартак» одержал 6 побед в РПЛ перед зимней паузой, причем 4 последние из них с крупным счетом.
Источник: «Матч ТВ»