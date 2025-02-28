Радимов назвал главную проблему «Краснодара»

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о проблемах «Краснодара».

«Мне кажется, что основная проблема «Краснодара» – отсутствие сильной скамейки. Им всe‑таки в какой‑то степени повезло, что в прошлом году не было дисквалификаций и травм.

Посмотрите, как усилился «Спартак». У «Зенита», условно, на скамейке сидит Педро, который на чемпионате Южной Америки до 20 лет произвел фурор, выступал с капитанской повязкой», – сказал Радимов.