Непомнящий оценил знания Мостового о тренерстве

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что Александр Мостовой пока ничего не знает о тренерстве.

– Главный критик иностранных тренеров РПЛ сейчас – Александр Мостовой. Он удивляется, что ему не дают работать, а иностранцам – дают.

– Что касается Мостового, то для меня его позиция не совсем понятна. Он же нигде не пробовал работать тренером, не знает эту профессию изнутри. Профессии тренера нельзя научиться, тренером становятся. Это мое мнение.

Для того, чтобы становление произошло, нужно пройти определенные этапы. Мостовой – действительно выдающийся футболист, но он не знает, что такое тренерство, и имеет на это полное право. Не все великие футболисты становились великими тренерами – это разные профессии.