Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Семшов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Шансы команд – три по 50»

Семшов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Шансы команд – три по 50»

Сегодня, 19:44
1

Игорь Семшов высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

– Сколько процентов вы даете на то, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

– Я думаю, 50 на 50. У трех команд шансы одинаковые. Три по 50 (смеется).

Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой?

А если бы «Зенит» их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников и мы бы знали, кто стал бы чемпионом.

Еще по теме:
Семшов раскритиковал «Зенит» за зимний трансфер 4
Экс-зенитовец прокомментировал трансферную кампанию «Спартака» 9
Семшов поделился ожиданиями от игры «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Семшов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1740674824
3 по 50 мало. 3 по 0,5 - норм.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Петржела прокомментировал уход Карпина из «Ростова»
21:09
Фото19-летний аргентинец присоединился к «Манчестер Сити»
20:57
«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче благодаря 1+1 зимнего новичка
20:20
8
Мостовой ответил, как уход Карпина повлияет на результаты «Ростова»
20:08
1
Фердинанд определил четырех игроков «МЮ», не подходящих для системы Аморима
19:55
Семшов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Шансы команд – три по 50»
19:44
1
Опрос пользователей «Бомбардира»: вместе сделаем сайт лучше!
19:41
60
Овчинников: «На 99% уверен, что через месяц-два вся Европа будет шeлковая и Россия вернeтся в еврокубки»
19:19
23
Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»
18:48
Все новости
Все новости
Семшов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Шансы команд – три по 50»
19:44
1
Овчинников: «На 99% уверен, что через месяц-два вся Европа будет шeлковая и Россия вернeтся в еврокубки»
19:19
22
Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»
18:48
«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем
18:37
15
Черчесов получил предложения от иностранных клубов
18:29
4
Гинер высказался о ситуации с Fan ID в России
18:25
1
Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король»
18:17
8
Форвард «Ростова» готов рассмотреть предложения из Европы
18:06
1
Юран назвал ответственного за возможный вылет «Оренбурга»
17:59
1
«Дочка» РЖД подала в суд на «Химки» за неоплату аренды вагонов
17:50
4
Журналист рассказал о связи перехода Вильягры в ЦСКА с продажей Кастаньо «Краснодаром»
17:17
2
Гинер высказался о численности болельщиков «Зенита»
16:58
14
Бывший сотрудник «Спартака» сказал, кто помешал идее Федуна передать клуб болельщикам
16:51
4
Представители «Зенита» и «Локомотива» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров
16:35
8
«Локомотив» зимой интересовался форвардом сборной ЦАР
16:22
Гинер: «Существует только одно дерби»
16:03
19
Бубнов определил трех претендентов на победу в РПЛ
15:49
4
Реакция Гинера на трансфер Зделара из ЦСКА в «Зенит»
15:30
1
Агент Лепсая: «Луис Энрике способен стать одной из главных звезд РПЛ»
15:24
1
«Спартак» вернется к кандидатуре Жедсона Фернандеша летом
14:53
2
Вратарь «Краснодара» рассказал об унизительной ситуации в детстве: «Прорабатывал с психологом»
14:44
1
Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»
14:34
8
Назначения судей на 19-й тур РПЛ
14:24
6
Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ
14:16
Фото«Зенит» поздравил Семака с днем рождения: «Все будет #СБС»
14:05
3
Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»
13:50
4
Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «МЮ»
13:39
Игрок ЦСКА рассказал о стычках с футболистами «Спартака»
13:21
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 