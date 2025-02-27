Семшов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Шансы команд – три по 50»

Игорь Семшов высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.

Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

– Сколько процентов вы даете на то, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?

– Я думаю, 50 на 50. У трех команд шансы одинаковые. Три по 50 (смеется).

Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой?

А если бы «Зенит» их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников и мы бы знали, кто стал бы чемпионом.