Семшов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Шансы команд – три по 50»

Игорь Семшов высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.
- «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.
- Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
– Сколько процентов вы даете на то, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?
– Я думаю, 50 на 50. У трех команд шансы одинаковые. Три по 50 (смеется).
Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой?
А если бы «Зенит» их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников и мы бы знали, кто стал бы чемпионом.
Источник: «Комсомольская правда»