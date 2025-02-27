Журналист рассказал о связи перехода Вильягры в ЦСКА с продажей Кастаньо «Краснодаром»

Журналист Факундо Гьонто, близкий к «Ривер Плейт» считает, что полузащитник Родриго Вильягра еще может перейти в ЦСКА до конца февраля.

«По моей информации, Вильягра действительно расторг контракт с «Ривер Плейт» и может оказаться в ЦСКА уже зимой.

Это сложная сделка, но, похоже, она состоится, как и сделка с «Краснодаром» по Кевину Кастаньо. Именно поэтому «Ривер Плейт» не против ухода Родриго», – рассказал Гьонто.