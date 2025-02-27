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  • Журналист рассказал о связи перехода Вильягры в ЦСКА с продажей Кастаньо «Краснодаром»

Журналист рассказал о связи перехода Вильягры в ЦСКА с продажей Кастаньо «Краснодаром»

Сегодня, 17:17

Журналист Факундо Гьонто, близкий к «Ривер Плейт» считает, что полузащитник Родриго Вильягра еще может перейти в ЦСКА до конца февраля.

«По моей информации, Вильягра действительно расторг контракт с «Ривер Плейт» и может оказаться в ЦСКА уже зимой.

Это сложная сделка, но, похоже, она состоится, как и сделка с «Краснодаром» по Кевину Кастаньо. Именно поэтому «Ривер Плейт» не против ухода Родриго», – рассказал Гьонто.

  • 24-летний Родриго Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 голевую передачу.
  • О возможном переходе этого полузащитника ранее говорил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
  • По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, москвиччии заплатят 4 миллиона долларов за 50% прав на Вильягру, еще 1 миллион прописан в сделке в виде бонусов.
  • Клуб РПЛ сможет заявить новичка, поскольку он формально расторг контракт с «Ривер Плейтом» и пребывает в статусе свободного агента.
  • 24-летний Кевин Кастаньо провел в этом сезоне 21 матч за «Краснодар», забил 1 гол, отдал 4 передачи.
  • По данным «Чемпионата», «Краснодар» получит 9 миллионов евро и 500 тысяч бонусами за продажу хавбека «Ривер Плейту». Также аргентинский клуб выплатит 5% от суммы в качестве солидарных выплат. Игрок отправится в расположение аргентинского клуба после матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ривер Плейт ЦСКА Кастаньо Кевин Вильягра Родриго
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