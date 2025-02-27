«Спартак» вернется к кандидатуре Жедсона Фернандеша летом

В «Спартаке» не отказались от идеи приобретения полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Красно-белые попробуют оформить сделку этим летом.
«Спартак» пытался подписать хавбека в зимнее трансферное окно, но получил отказ.
- По данным РБК, «Спартак» делал только одно официальное предложение по Жедсону Фернандешу и оно составляло 22,5 миллиона евро. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила. «Бешикташ» намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше 30 миллионов евро. Половина из нее причиталась бы «Бенфике», которая владеет 50% прав на игрока.
- 26-летний Жедсон Фернандеш провел в этом сезоне 36 матчей за «Бешикташ», забил 8 голов, отдал 2 передачи.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»