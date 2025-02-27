«Спартак» вернется к кандидатуре Жедсона Фернандеша летом

В «Спартаке» не отказались от идеи приобретения полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Красно-белые попробуют оформить сделку этим летом.

«Спартак» пытался подписать хавбека в зимнее трансферное окно, но получил отказ.