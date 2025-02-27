Вратарь «Краснодара» рассказал об унизительной ситуации в детстве: «Прорабатывал с психологом»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал об общении с психологом.

– С каким запросом ты к нему пришел?

– Были семейные моменты, в которых хотелось разобраться. Мы достаточно молоды, неопытны и можем совершать ошибки. Грамотный психолог может подсказать, как поступать в той или иной ситуации. Мы также прорабатывали родительские паттерны и детские травмы.

– Что за травмы?

– Ну вот, например, была ситуация в школе. Решил заступиться за девочку, а ее обидчик прописал мне плотную двоечку в нос, при всем классе. Как выяснилось потом, он был боксером. Из-за того, что такая унизительная ситуация произошла прилюдно, она долго сидела у меня в голове. После работы с психологом я ее отпустил.