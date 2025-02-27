Вратарь «Краснодара» рассказал об унизительной ситуации в детстве: «Прорабатывал с психологом»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал об общении с психологом.
– С каким запросом ты к нему пришел?
– Были семейные моменты, в которых хотелось разобраться. Мы достаточно молоды, неопытны и можем совершать ошибки. Грамотный психолог может подсказать, как поступать в той или иной ситуации. Мы также прорабатывали родительские паттерны и детские травмы.
– Что за травмы?
– Ну вот, например, была ситуация в школе. Решил заступиться за девочку, а ее обидчик прописал мне плотную двоечку в нос, при всем классе. Как выяснилось потом, он был боксером. Из-за того, что такая унизительная ситуация произошла прилюдно, она долго сидела у меня в голове. После работы с психологом я ее отпустил.
- 36-летний Дюпин ранее играл в РПЛ за «Анжи» и «Рубин».
- В этом сезоне он провел 5 матчей за «Краснодар» в Кубке России, пропустил 10 голов, провел 1 встречу на ноль.
Источник: Sport24