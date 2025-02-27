«Зенит» поздравил Семака с днем рождения: «Все будет #СБС»

«Зенит» поздравил главного тренера команды Сергея Семака с 49-летием.
«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души благодарим вас за огромный вклад в трофеи и награды, завоеванные петербуржцами под вашим руководством!
Желаем новых рекордов и как можно больше ярких и важных побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
«Все будет #СБС 💙🤍», – написал петербургский клуб в телеграм-канале.
- Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
- Ранее он был главным тренером «Уфы», а также работал в тренерских штабах «Зенита» и сборной России.
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«