Мамаев высказался о совместной работе с Карпиным в «Ростове»

Павел Мамаев поделился воспоминаниями о выступлениях за «Ростов» под руководством Валерия Карпина.

«Я очень хотел поработать именно с Карпиным как с тренером. Мне было это очень интересно, потому что я вырос на его игре. И это значимая фигура для нашего футбола.

Сожалений вообще никаких нет [что перешел в «Ростов» вместо «Динамо»]. Я, наоборот, по истечению времени, понимаю, что в тот момент это было абсолютно правильное решение – попасть в команду к такому специалисту, как Карпин, именно в тот коллектив, в котором я оказался. Это были потрясающие два – два с половиной года», – сказал Мамаев.