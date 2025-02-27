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Мамаев высказался о совместной работе с Карпиным в «Ростове»

Сегодня, 11:58

Павел Мамаев поделился воспоминаниями о выступлениях за «Ростов» под руководством Валерия Карпина.

«Я очень хотел поработать именно с Карпиным как с тренером. Мне было это очень интересно, потому что я вырос на его игре. И это значимая фигура для нашего футбола.

Сожалений вообще никаких нет [что перешел в «Ростов» вместо «Динамо»]. Я, наоборот, по истечению времени, понимаю, что в тот момент это было абсолютно правильное решение – попасть в команду к такому специалисту, как Карпин, именно в тот коллектив, в котором я оказался. Это были потрясающие два – два с половиной года», – сказал Мамаев.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Карпин Валерий
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