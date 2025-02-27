Мамаев высказался о совместной работе с Карпиным в «Ростове»

Павел Мамаев поделился воспоминаниями о выступлениях за «Ростов» под руководством Валерия Карпина.
«Я очень хотел поработать именно с Карпиным как с тренером. Мне было это очень интересно, потому что я вырос на его игре. И это значимая фигура для нашего футбола.
Сожалений вообще никаких нет [что перешел в «Ростов» вместо «Динамо»]. Я, наоборот, по истечению времени, понимаю, что в тот момент это было абсолютно правильное решение – попасть в команду к такому специалисту, как Карпин, именно в тот коллектив, в котором я оказался. Это были потрясающие два – два с половиной года», – сказал Мамаев.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.
Источник: Metaratings