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Газзаев назвал двух фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Сегодня, 11:11
4

Валерий Газзаев высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

– Кто главный фаворит на победу в РПЛ?

– Думаю, что три клуба: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», который очень хорошо закончил первый этап чемпионата. Мы смотрели игры, которые они проводили на сборах, плюс бешеная трансферная работа. Это реальные претенденты, между этими тремя командами небольшие разрывы.

Плюс «Локомотив», ЦСКА и «Динамо», которые тоже входят в обойму. Эти шесть клубов и разыграют медали. Но первая тройка будет фаворитом в борьбе за чемпионство.

«Зенит» точечно взял игроков, последние годы это абсолютный чемпион. Особенно год столетия обязывает добиться успеха, но думаю, что «Спартак» может не дать этому состояться.

Очень хорошая команда, она произвела на меня большое впечатление, особенно концовкой первого этапа РПЛ. Они впечатлили именно современной игрой по типу той, которую мы видели в игре «Барселоны» и «Атлетико».

«Зенит» и «Спартак» – это два клуба, которые стоят особняком. Что касается «Краснодара», который никого не взял в трансферное окно, то с одной стороны, стабильность – это показатель уровня и класса, но с другой стороны, провести 12 игр на одном дыхании не так просто.

Можем с точностью сказать, что «Спартак» и «Зенит» будут реально бороться за чемпионство. У них есть и состав, и игроки, которые создают конкуренцию.

– У кого больше шансов на медали РПЛ среди команд с четвертого по шестое место таблицы?

– ЦСКА сыграет в Санкт‑Петербурге. Если они «Зениту» проиграют, то сложно будет попасть в тройку. Одна цель – обыграть «Зенит», чтобы в дальнейшем бороться за призовые места.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Газзаев Валерий
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Комментарии (4)
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fakeid
1740645275
какой неожиданный список, не правда ли?
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Прокс
1740647220
Темнит Георгич!!!!
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FROLL007
1740648179
Шесть клубов разыграют золото? А я знаю кто будет 6! Гыгыгы тушинское.
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