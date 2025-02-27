Газзаев назвал европейский чемпионат, который подойдет Сперцяну

Российский тренер Валерий Газзаев порассуждал о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в Европе.
– Думаю, он вполне созрел. Причем он является лидером «Краснодара» и по игре, и по характеру.
Наверное, такие игроки и уезжают, потому что хотят повышать свое мастерство в хороших клубах в Европе.
– В каком чемпионат можете себе представить Сперцяна?
– Думаю, в испанском чемпионате. Сперцян все‑таки техничный, с хорошим пасом и видением поля. С результативностью – то же самое.
Мне кажется, важно принять во внимание и то, что он капитан команды. На протяжении первого этапа чемпионата он в самых сложных ситуациях брал игру на себя, поэтому команда добивалась результата.
Сперцян хорошо исполняет стандарты, в целом он один из лучших игроков нашего чемпионата. Он играет стабильно не первый год.
Захарян год поиграл в «Динамо», потом еще половину и уехал, и что? В 20 лет попасть на такой уровень… он должен был сделать все возможное, чтобы играть в стартовом составе.
Сперцян другой по характеру. Уверен, что он заиграет, но смотря в какой чемпионат уедет.
- В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.