Газзаев назвал европейский чемпионат, который подойдет Сперцяну

Российский тренер Валерий Газзаев порассуждал о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в Европе.

– Думаю, он вполне созрел. Причем он является лидером «Краснодара» и по игре, и по характеру.

Наверное, такие игроки и уезжают, потому что хотят повышать свое мастерство в хороших клубах в Европе.

– В каком чемпионат можете себе представить Сперцяна?

– Думаю, в испанском чемпионате. Сперцян все‑таки техничный, с хорошим пасом и видением поля. С результативностью – то же самое.

Мне кажется, важно принять во внимание и то, что он капитан команды. На протяжении первого этапа чемпионата он в самых сложных ситуациях брал игру на себя, поэтому команда добивалась результата.

Сперцян хорошо исполняет стандарты, в целом он один из лучших игроков нашего чемпионата. Он играет стабильно не первый год.

Захарян год поиграл в «Динамо», потом еще половину и уехал, и что? В 20 лет попасть на такой уровень… он должен был сделать все возможное, чтобы играть в стартовом составе.

Сперцян другой по характеру. Уверен, что он заиграет, но смотря в какой чемпионат уедет.