Спартаковец Маркиньос раскрыл обстоятельства гибели отца

Вингер «Спартака» Маркиньос рассказал о гибели своего отца в сентябре прошлого года.
– Понимаю, что тема тяжeлая, но должен спросить: что случилось с твоим отцом?
– Папа обожал гонять на мотоцикле. Он сорвался с моста на скорости и сломал шею.
– Для тебя это был шок?
– Трагедия. Папа был для меня всем. Смотри [показывает тату на руке]: вот он несeт меня маленького на плечах на футбол. Мы часто так ходили на стадион.
– Какие разговоры, совместные моменты вспоминаются чаще всего?
– Это лучший человек в моей жизни. Надеюсь, мама не обидится на эти слова, но папа сделал всe, чтобы я состоялся как футболист.
Он любил поговорить со мной перед сном. Расспрашивал о самочувствии, тренировках, играх. Отец учил меня получать удовольствие от футбола.
– Он сам играл?
– Нет, но обожал футбол как болельщик. Когда мне было три года, папа подарил мне мой первый мяч. С этого всe началось.
Наша связь никогда не прерывалась. Когда я уехал в Россию, отец следил за моими матчами и присылал сообщения после игр.
Он говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом. Он всегда был на позитиве и меня этому учил.
– Кем он работал?
– Кем-то вроде охранника на автомобильной стоянке – присматривал за машинами. Подростком я помогал ему и прошeл через многое.
Отец часто повторял, что нужно оставаться счастливым, чем бы ты ни занимался. И я всегда следовал его совету.
– Долгой была боль потери?
– Очень. Я часто думал по ночам: «Почему мой отец? Почему не кто-то другой?» Не понимал, почему это случилось именно с ним, таким добрым и жизнерадостным человеком.
Но это жизнь, и ничего уже не изменить. Всe, что я могу сделать, это ещe больше работать ради моих родных.
- В августе бразильца купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
- С тех пор Маркиньос сделал 5 ассистов в 21 матче.