Спартаковец Маркиньос раскрыл обстоятельства гибели отца

Вингер «Спартака» Маркиньос рассказал о гибели своего отца в сентябре прошлого года.

– Понимаю, что тема тяжeлая, но должен спросить: что случилось с твоим отцом?

– Папа обожал гонять на мотоцикле. Он сорвался с моста на скорости и сломал шею.

– Для тебя это был шок?

– Трагедия. Папа был для меня всем. Смотри [показывает тату на руке]: вот он несeт меня маленького на плечах на футбол. Мы часто так ходили на стадион.

– Какие разговоры, совместные моменты вспоминаются чаще всего?

– Это лучший человек в моей жизни. Надеюсь, мама не обидится на эти слова, но папа сделал всe, чтобы я состоялся как футболист.

Он любил поговорить со мной перед сном. Расспрашивал о самочувствии, тренировках, играх. Отец учил меня получать удовольствие от футбола.

– Он сам играл?

– Нет, но обожал футбол как болельщик. Когда мне было три года, папа подарил мне мой первый мяч. С этого всe началось.

Наша связь никогда не прерывалась. Когда я уехал в Россию, отец следил за моими матчами и присылал сообщения после игр.

Он говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом. Он всегда был на позитиве и меня этому учил.

– Кем он работал?

– Кем-то вроде охранника на автомобильной стоянке – присматривал за машинами. Подростком я помогал ему и прошeл через многое.

Отец часто повторял, что нужно оставаться счастливым, чем бы ты ни занимался. И я всегда следовал его совету.

– Долгой была боль потери?

– Очень. Я часто думал по ночам: «Почему мой отец? Почему не кто-то другой?» Не понимал, почему это случилось именно с ним, таким добрым и жизнерадостным человеком.

Но это жизнь, и ничего уже не изменить. Всe, что я могу сделать, это ещe больше работать ради моих родных.