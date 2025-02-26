Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Агент Селюк разнес Карпина за уход из «Ростова»: «Более гнусного поступка не представить»

Агент Селюк разнес Карпина за уход из «Ростова»: «Более гнусного поступка не представить»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Странная история с Карпиным – поигрался на солнышке в Эмиратах и вдруг в одночасье решил уйти из «Ростова». Если бы его что-то не устраивало, если бы были какие-то финансовые проблемы, то ушeл бы раньше.

Возьмите Артигу – денег у клуба нет, их банят, клуб в коллапсе. Но вне зависимости от ситуации Франк – в «Химках». Капитан с тонущего корабля не бежит.

А версия про сборную – чистая ерунда, не выдерживает никакой критики. Если Карпин решил в сборную уйти за пару дней до начала чемпионата, то более гнусного поступка не представить.

При этом он уходит, продав за 7 миллионов Глебова. Если Карпин решил заранее уйти и при этом отдохнуть в Дубае за счeт клуба, наверняка с семьeй, а после взять и уйти, то это сомнительное решение», – сказал Селюк.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

Новости по теме
Селюк – о несостоявшемся трансфере «Спартака»: «Счастье, что не получилось!» 5
Агент Селюк – о зимних трансферах «Спартака»: «Разрушат то, что создалось осенью» 9
Селюк оценил уровень сербских игроков РПЛ 1
Источник: Legalbet

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:30
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1740573513
Есть такое.
Ответить
алдан2014
1740573728
Селюка даже обсуждать не хочется
Ответить
slavа0508
1740573766
Да видать за 7 лет подз.... в Ростове вечно у них проблемы с финансами . возможно что то пообещали в межсезонье и не сделали ...причина была 100%
Ответить
АК 68
1740574275
Артига для Селюка белый и пушистый потому что он Химкам втюхивает своих второсортных африканцев, а с Валерой это не прокатывало,поэтому этот агент льёт на него помои.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1740575100
"Более гнусного поступка не представить", чем мстить за отказ работы с тобой, оскорблять людей не зная причин, сути вопроса. **
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 