Агент Селюк разнес Карпина за уход из «Ростова»: «Более гнусного поступка не представить»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Странная история с Карпиным – поигрался на солнышке в Эмиратах и вдруг в одночасье решил уйти из «Ростова». Если бы его что-то не устраивало, если бы были какие-то финансовые проблемы, то ушeл бы раньше.

Возьмите Артигу – денег у клуба нет, их банят, клуб в коллапсе. Но вне зависимости от ситуации Франк – в «Химках». Капитан с тонущего корабля не бежит.

А версия про сборную – чистая ерунда, не выдерживает никакой критики. Если Карпин решил в сборную уйти за пару дней до начала чемпионата, то более гнусного поступка не представить.

При этом он уходит, продав за 7 миллионов Глебова. Если Карпин решил заранее уйти и при этом отдохнуть в Дубае за счeт клуба, наверняка с семьeй, а после взять и уйти, то это сомнительное решение», – сказал Селюк.