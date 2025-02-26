Спартаковец Маркиньос выбрал любимое блюдо русской кухни: «Очень вкусно и питательно!»

Вингер «Спартака» Маркиньос рассказал о своих гастрономических предпочтениях в России.
– Уже есть любимые блюда русской кухни?
– Красный суп! Не помню название.
– Борщ?
– Точно, борщ! Отличное блюдо. Когда нам его готовят, всегда наливаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно! С удовольствием ем этот суп.
– Далеко не все иностранцы так к борщу прониклись.
– За других не скажу, а мне нравится. Ана-Луиза, жена, пока не умеет готовить борщ, но, надеюсь, научится ради меня.
- В августе бразильца купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
- С тех пор Маркиньос сделал 5 ассистов в 21 матче.