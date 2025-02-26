Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Спартаковец Маркиньос выбрал любимое блюдо русской кухни: «Очень вкусно и питательно!»

Спартаковец Маркиньос выбрал любимое блюдо русской кухни: «Очень вкусно и питательно!»

Вингер «Спартака» Маркиньос рассказал о своих гастрономических предпочтениях в России.

– Уже есть любимые блюда русской кухни?

– Красный суп! Не помню название.

– Борщ?

– Точно, борщ! Отличное блюдо. Когда нам его готовят, всегда наливаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно! С удовольствием ем этот суп.

– Далеко не все иностранцы так к борщу прониклись.

– За других не скажу, а мне нравится. Ана-Луиза, жена, пока не умеет готовить борщ, но, надеюсь, научится ради меня.

  • В августе бразильца купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
  • С тех пор Маркиньос сделал 5 ассистов в 21 матче.

Новости по теме
Маркиньос озвучил цели «Спартака» 5
Обращение Маркиньоса к фанатам «Спартака» перед возобновлением сезона 4
Маркиньос – про 0:3 от «Зенита»: «Они выиграли не потому, что были сильнее» 6
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:42
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1740571566
То-то видно: жопу отъел, как у бабы.
Ответить
fakeid
1740572717
Коротко о тарасофской столовке: Тут был хороший борщ с капустой, но не красной. Сосисочки. Ещё есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот. Ещё чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду. Я чувствую себя человеком! Я - Маркиньос Литвинков! ©
Ответить
...короче
1740573389
...достойный выбор! Зачёт! Хотя, вариантов борщей, столько же, сколько хозяек на кухнях...
Ответить
алдан2014
1740574090
Борщ - это зачетно. Наш парень
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 