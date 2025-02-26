Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Гурцкая назвал причины ухода Карпина из «Ростова»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Для меня это усталость. Плюс, если Георгич думает о работе в [другом] клубе, ему надо этот хвост отрубить когда-нибудь – чтобы не шла параллель, что он из «Ростова» куда-то переходит.

Сейчас все совпало идеально, будет пауза, он сможет передохнуть, завершается огромный семилетний цикл в Ростове.

Сборная? Не знаю, может, сборная в сентябре вернется. Может, и это тоже», – сказал Гурцкая.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

Новости по теме
Агент Селюк разнес Карпина за уход из «Ростова»: «Более гнусного поступка не представить» 5
В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина 1
Мостовой назвал чушью заявление Карпина 9
Источник: «Футбольный биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:14
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SERG_1959
1740569443
Уходить так, некрасиво.Сезон закончи и с чистой совестью уходи.
Ответить
subbotaspartak
1740570054
А может причина, Что Глеба продала какая то скотина.... А если у Глеба была мечта, Вряд ли Динамо -- та...
Ответить
andr45
1740571502
Чушь всё это) На самом деле все очень просто) Ростов ждет ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ!!! ПОЛУНДРА!!! СПАСАЙСЯ КТО КАК МОЖЕТ!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1740571678
Есть логика. **
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 