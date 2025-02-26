Гурцкая назвал причины ухода Карпина из «Ростова»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».
«Для меня это усталость. Плюс, если Георгич думает о работе в [другом] клубе, ему надо этот хвост отрубить когда-нибудь – чтобы не шла параллель, что он из «Ростова» куда-то переходит.
Сейчас все совпало идеально, будет пауза, он сможет передохнуть, завершается огромный семилетний цикл в Ростове.
Сборная? Не знаю, может, сборная в сентябре вернется. Может, и это тоже», – сказал Гурцкая.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.