ЦСКА может оформить сделку по Вильягре в ближайшие дни

ЦСКА сделал два предложения по переходу полузащитника Родриго Вильягры из «Ривер Плейта». Московский клуб может приобрести 50% прав на игрока за 4 миллиона долларов или полностью выкупить хавбека за 7 миллионов.

Сообщается, что решение по переходу может быть принято уже сегодня или в четверг.