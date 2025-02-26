ЦСКА может оформить сделку по Вильягре в ближайшие дни

ЦСКА сделал два предложения по переходу полузащитника Родриго Вильягры из «Ривер Плейта». Московский клуб может приобрести 50% прав на игрока за 4 миллиона долларов или полностью выкупить хавбека за 7 миллионов.
Сообщается, что решение по переходу может быть принято уже сегодня или в четверг.
- 24-летний Родриго Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 голевую передачу.
- Transermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.
- О возможном переходе этого полузащитника ранее говорил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
- Предполагается, что московский клуб сможет заявить Вильягру в качестве свободного агента. Сообщалось, что футболист заранее подписал соглашение о расторжении своего контракта с аргентинским клубом.