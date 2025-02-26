Абаскаль оценил переход Зиньковского в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды.

– Зиньковский отправился в аренду в «Крылья Советов». Для него это хороший вариант, чтобы набрать форму?

– Я думаю, что Антон – очень хороший игрок. Минуты, которые он проведет на поле в «Крыльях», могут иметь решающее значение. Мне было очень приятно работать с ним, и я желаю ему успехов в «Крыльях».