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Абаскаль оценил переход Зиньковского в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды.

– Зиньковский отправился в аренду в «Крылья Советов». Для него это хороший вариант, чтобы набрать форму?

– Я думаю, что Антон – очень хороший игрок. Минуты, которые он проведет на поле в «Крыльях», могут иметь решающее значение. Мне было очень приятно работать с ним, и я желаю ему успехов в «Крыльях».

  • Зиньковский провел за «Спартак» в этом сезоне 13 матчей, отдал 3 передачи.
  • 28-летний футболист ранее играл за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 годы.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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FROLL007
1740565010
Попортили Зиньку. Теперь хоть станет футболистом. Будет хрякам наваливать голы.
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