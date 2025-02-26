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Маркиньос озвучил цели «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что его команду не интересует второе или третье место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место – только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.

Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. «Спартак» всей командой атакует и забивает голы и точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей. Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают.

Большой задачей должны быть объединены все – футболисты, тренеры, болельщики. Только так еe можно решить», – сказал Маркиньос.

  • После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает 3-е место с 37 очками. Отставание от лидера составляет 2 балла.
  • 25-летний вингер Маркиньос провел за красно-белых в этом сезоне 22 матча, забил 1 гол, отдал 6 передач.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (4)
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alefreddy
1740555182
хочется верить в сказанное
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...короче
1740556308
...Аминь!...
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ivany4
1740561922
Судя по таким заявлениям, звучащим все чаще от футболистов Спартака, не все хорошие "новинеи/задумки" мы увидели в подготовительных играх команды к весенним играм. Вот спрашивают, зачем Спартак бухнул столько денег в трансферы зимой. А все просто. Уже сейчас за Угальде дают, по разным данным 30-40 лямов, за Дуарте ценник поднимается до 15, его хочнт видет Ла лига и арабы. И это только начало сезона. Хорошо бы не растерять настрой!
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FROLL007
1740565069
И этого сводили в музей жестяных банок. Попал в секту и запел мантры.
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