Маркиньос озвучил цели «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что его команду не интересует второе или третье место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место – только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.

Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. «Спартак» всей командой атакует и забивает голы и точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей. Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают.

Большой задачей должны быть объединены все – футболисты, тренеры, болельщики. Только так еe можно решить», – сказал Маркиньос.