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Бабаев высказался о будущем Пьянича в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное продление контракта клубом с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Решение по продлению контракта с Миралемом Пьяничем будет принято ближе к итогам сезона. На сборах все было замечательно, посмотрим, что будет в сезоне», сказал Бабаев.

  • 26 сентября Пьянич подписал контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на год.
  • 34-летний полузащитник провел за московский клуб 11 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (1)
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Борис34684
1740552479
Не знаем что было на сборах, но надо честно констатировать что игрок тормозит атаки команды. Да и Обляков при Пьяниче ушёл в тень, это плохо для команды.
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