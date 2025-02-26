Бабаев высказался о будущем Пьянича в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное продление контракта клубом с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.
«Решение по продлению контракта с Миралемом Пьяничем будет принято ближе к итогам сезона. На сборах все было замечательно, посмотрим, что будет в сезоне», сказал Бабаев.
- 26 сентября Пьянич подписал контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на год.
- 34-летний полузащитник провел за московский клуб 11 матчей и отметился 1 результативной передачей.