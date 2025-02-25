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  • Жена Карпина ответила, связан ли уход тренера из «Ростова» с возвращением сборной России в международные турниры

Жена Карпина ответила, связан ли уход тренера из «Ростова» с возвращением сборной России в международные турниры

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала домыслы касательно перспектив национальной команды вернуться в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

– «Мне надо сконцентрироваться на работе в сборной России», – в этой формулировке Карпина многие увидели намек на скорое возвращение национальной команды в международные соревнования.

Не располагаю такой информацией. Но хочется надеяться, что это как-то связано.

При этом может казаться, что из-за отстранения сборной там все работают вполсилы. Но это даже близко не так. Работа ведется колоссальная, а подготовка к [товарищеским] матчам ровно такая же, как если бы они были официальными.

Все относятся к сборной серьезно. К каждому сопернику тщательно готовятся, отсматривают игры. Это отнимает очень много времени и сил.

Тем более, Валера всегда ответственно относится к любой своей работе и никогда ничего не делает вполсилы.

– Конечно, в таком режиме устанешь.

– Как жена я это вижу последние полгода. Это уже просто становится критичным.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.
  • Сборная России отстранена от международных турниров 3 года.

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Источник: Sport24

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25.02.2025 23:54
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Комментарии (2)
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1740517844
Точно:пресс-секретарь! Пора на оклад брать,пусть сборная будет семейным подрядом.
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ivany4
1740519642
Чем чаще отвечает Дарья на вопросы, тем больше убеждаешься в профнепригодности наших журналистов и сми в целом.
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