Жена Карпина ответила, связан ли уход тренера из «Ростова» с возвращением сборной России в международные турниры

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала домыслы касательно перспектив национальной команды вернуться в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

– «Мне надо сконцентрироваться на работе в сборной России», – в этой формулировке Карпина многие увидели намек на скорое возвращение национальной команды в международные соревнования.

– Не располагаю такой информацией. Но хочется надеяться, что это как-то связано.

При этом может казаться, что из-за отстранения сборной там все работают вполсилы. Но это даже близко не так. Работа ведется колоссальная, а подготовка к [товарищеским] матчам ровно такая же, как если бы они были официальными.

Все относятся к сборной серьезно. К каждому сопернику тщательно готовятся, отсматривают игры. Это отнимает очень много времени и сил.

Тем более, Валера всегда ответственно относится к любой своей работе и никогда ничего не делает вполсилы.

– Конечно, в таком режиме устанешь.

– Как жена я это вижу последние полгода. Это уже просто становится критичным.