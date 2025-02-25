Жена Карпина ответила, связан ли уход тренера из «Ростова» с возвращением сборной России в международные турниры

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала домыслы касательно перспектив национальной команды вернуться в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.
– «Мне надо сконцентрироваться на работе в сборной России», – в этой формулировке Карпина многие увидели намек на скорое возвращение национальной команды в международные соревнования.
– Не располагаю такой информацией. Но хочется надеяться, что это как-то связано.
При этом может казаться, что из-за отстранения сборной там все работают вполсилы. Но это даже близко не так. Работа ведется колоссальная, а подготовка к [товарищеским] матчам ровно такая же, как если бы они были официальными.
Все относятся к сборной серьезно. К каждому сопернику тщательно готовятся, отсматривают игры. Это отнимает очень много времени и сил.
Тем более, Валера всегда ответственно относится к любой своей работе и никогда ничего не делает вполсилы.
– Конечно, в таком режиме устанешь.
– Как жена я это вижу последние полгода. Это уже просто становится критичным.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.
- Сборная России отстранена от международных турниров 3 года.