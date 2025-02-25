Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Гинер раскритиковал Чалова за уход из ЦСКА в ПАОК

Президент ЦСКА Евгений Гинер негативно отозвался о решении Федора Чалова перейти в ПАОК.

«Я понимаю, когда у нас покупали английские, немецкие, итальянские, испанские клубы – и ребята шли, да, они шли на повышение.

Федя пошeл на самое большое повышение, которое может случиться. Вот он поехал в ПАОК. Бог ему судья, и на здоровье.

Меня с детства учили, что в реку, в одну воду два раза не войдeшь. Я живу по этому принципу. Захотел идти – на все четыре стороны.

Для них агентом был всегда я. Почему? Потому что они понимали, что я не собираюсь заработать себе денег.

Федя – я ему объяснил, говорю: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье, твое право. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать. И так далее. И тому подобное. Это твое право», – сказал Гинер.

  • Чалов ушел в ПАОК в августе за 3 миллиона евро.
  • В составе греческой команды форвард забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.

Новости по теме
Гинер прошелся по президенту УЕФА 1
Гинер ответил на требование болельщиков ЦСКА 4
Гинер ответил на вопрос о возвращении российских команд в международные турниры 2
Источник: телеграм-канал ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

25.02.2025 23:38
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1740517775
Федя знал,как и все русские люди,что "В Греции всё есть",но не знал,что это умозаключение героя пьесы А.П.Чехова "Свадьба", кондитера Харлампия Спиридоновича Дымбы,грека по рождению. Это агенты утаили...Или не знали.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 