Гинер раскритиковал Чалова за уход из ЦСКА в ПАОК

Президент ЦСКА Евгений Гинер негативно отозвался о решении Федора Чалова перейти в ПАОК.

«Я понимаю, когда у нас покупали английские, немецкие, итальянские, испанские клубы – и ребята шли, да, они шли на повышение.

Федя пошeл на самое большое повышение, которое может случиться. Вот он поехал в ПАОК. Бог ему судья, и на здоровье.

Меня с детства учили, что в реку, в одну воду два раза не войдeшь. Я живу по этому принципу. Захотел идти – на все четыре стороны.

Для них агентом был всегда я. Почему? Потому что они понимали, что я не собираюсь заработать себе денег.

Федя – я ему объяснил, говорю: «Федь, ты слушаешь агентов? На здоровье, твое право. Дальше они тебе скажут, как с женой жить, как с мамой разговаривать. И так далее. И тому подобное. Это твое право», – сказал Гинер.