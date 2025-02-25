Жена Карпина ответила на претензии в адрес тренера за уход из «Ростова» перед возобновлением сезона

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о том, что ее муж покинул «Ростов» в преддверии рестарта РПЛ.

– Почему уход состоялся сейчас, меньше чем за неделю до рестарта РПЛ, а не перед сборами?

– Были свои моменты. Значит, не было возможности сделать это раньше.