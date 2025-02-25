Жена Карпина прокомментировала слухи о переговорах с «Динамо»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила, рассматривает ли ее муж вариант с «Динамо» после ухода из «Ростова».
– Карпин только ушел, но уже называется новый клуб, который он может возглавить – «Динамо». Обсуждали этот клуб или какой-то другой?
– Нет. У Валеры есть место работы – сборная России. А в «Динамо» перешел Глебов, и это никак не связано с мужем.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.