Жена Карпина прокомментировала слухи о переговорах с «Динамо»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила, рассматривает ли ее муж вариант с «Динамо» после ухода из «Ростова».

– Карпин только ушел, но уже называется новый клуб, который он может возглавить – «Динамо». Обсуждали этот клуб или какой-то другой?

– Нет. У Валеры есть место работы – сборная России. А в «Динамо» перешел Глебов, и это никак не связано с мужем.