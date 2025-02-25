Жена Карпина рассказала, как тренер переживает уход из «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, дала комментарий по поводу ухода своего мужа из «Ростова».
– Слухи о возможном уходе Карпина из «Ростова» хоть и были, но сама новость все равно шокировала. Как далось такое решение?
– Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз – первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными.
Каждая эпоха рано или поздно заканчивается. Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове».
Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, но болезненные решения.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.