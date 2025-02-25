Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Жена Карпина рассказала, как тренер переживает уход из «Ростова»

Жена Карпина рассказала, как тренер переживает уход из «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, дала комментарий по поводу ухода своего мужа из «Ростова».

– Слухи о возможном уходе Карпина из «Ростова» хоть и были, но сама новость все равно шокировала. Как далось такое решение?

– Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз – первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными.

Каждая эпоха рано или поздно заканчивается. Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове».

Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, но болезненные решения.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

Новости по теме
Жена Карпина прокомментировала слухи о переговорах с «Динамо» 1
Евсеев одним словом отреагировал на уход Карпина из «Ростова» 2
Карпин собирается жить в Эстонии после ухода из «Ростова» 7
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:26
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
The only one
1740498279
кто речь писал? не могёт она так красиво и правильно говорить
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 