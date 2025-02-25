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Стало известно, когда Карпин решил покинуть «Ростов»

Появились новые подробности ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Окончательное решение он принял только вчера, хотя об отставке думал уже давно.

Есть три основные причины прекращения сотрудничества с ростовчанами:

  • логистические проблемы, из-за которых стало сложно видеться с семьей;
  • финансовое состояние клуба, в связи с чем футболистам часто задерживают зарплату;
  • возможная смена руководства в «Ростове» после смены губернатора.

Ближайшие три дня Карпин проведет в Ростове-на-Дону, где у него запланированы несколько прощальных мероприятий. Затем тренер уедет в Москву.

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Источник: «Мутко против»

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Комментарии (1)
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The only one
1740494587
Затем тренер уедет в Москву. И в Динамо... давно пора.
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