Стало известно, когда Карпин решил покинуть «Ростов»

Появились новые подробности ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Окончательное решение он принял только вчера, хотя об отставке думал уже давно.

Есть три основные причины прекращения сотрудничества с ростовчанами:

логистические проблемы, из-за которых стало сложно видеться с семьей;

финансовое состояние клуба, в связи с чем футболистам часто задерживают зарплату;

возможная смена руководства в «Ростове» после смены губернатора.

Ближайшие три дня Карпин проведет в Ростове-на-Дону, где у него запланированы несколько прощальных мероприятий. Затем тренер уедет в Москву.