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  • Глушаков одним словом охарактеризовал уход Карпина из «Ростова»

Глушаков одним словом охарактеризовал уход Карпина из «Ростова»

Денис Глушаков дал комментарии по поводу отставки Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

– Уход Карпина из «Ростова» как оцените?

Неожиданный, тем более перед возобновлением чемпионата. Но никто не знает, что творится в клубе на фоне смены губернатора, какие там договоренности.

– Тренер говорил, что может уйти в любой момент, но в итоге провел зимние сборы и покидает клуб за несколько дней до рестарта чемпионата. Сильно ли ударит по «Ростову»?

– Валерий Георгиевич вложил много сил в команду, воспитал большое количество хороших игроков.

«Ростов» может сказать спасибо Карпину за хорошую работу. Все люди не железные, когда‑то наступает период усталости.

– Большая редкость, когда тренер так долго работает в одной команде.

– Да. И Карпин работал с молодыми игроками, доводил их до уровня сборной России.

Не удивлюсь, если он скоро окажется в одном из московских клубов. Думаю, это может быть «Динамо», но это мое мнение.

– Если бы вас сегодня позвали в «Ростов» как футболиста или помощником Альбы, согласились бы?

– Еще две недели есть, чтобы меня заявить, как футболиста. И как помощником тренера я бы тоже рассмотрел такой вариант (смеется).

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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The only one
1740492697
нормально всё сказал.
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