Мостовой отреагировал на отставку Карпина

Александр Мостовой осудил Валерия Карпина за уход с поста главного тренера «Ростова» за несколько дней до возобновления сезона РПЛ.
«И смысл был соглашаться на предложение возглавить сборную Россию и через два с половиной года уйти из «Ростова»? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)?
Конечно, он подставил «Ростов», и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно всe устроено, просто ужас», – сказал Мостовой.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.