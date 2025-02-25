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Мостовой отреагировал на отставку Карпина

Александр Мостовой осудил Валерия Карпина за уход с поста главного тренера «Ростова» за несколько дней до возобновления сезона РПЛ.

«И смысл был соглашаться на предложение возглавить сборную Россию и через два с половиной года уйти из «Ростова»? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)?

Конечно, он подставил «Ростов», и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно всe устроено, просто ужас», – сказал Мостовой.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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