Смородская оценила уход Карпина из «Ростова»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».
«Ужас! Уход Карпина из «Ростова» – шокирующая новость.
Видно, он устал. Ни для кого не секрет, что там очень тяжeлая логистика, ему сложно добираться, самолeты не летают.
К тому же у «Ростова» сложная трансферная политика – ему не закупают игроков.
А почему это произошло за пять дней до возобновления, никто не знает, кроме клуба и самого Карпина», – сказала Смородская.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.