Смородская оценила уход Карпина из «Ростова»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Ужас! Уход Карпина из «Ростова» – шокирующая новость.

Видно, он устал. Ни для кого не секрет, что там очень тяжeлая логистика, ему сложно добираться, самолeты не летают.

К тому же у «Ростова» сложная трансферная политика – ему не закупают игроков.

А почему это произошло за пять дней до возобновления, никто не знает, кроме клуба и самого Карпина», – сказала Смородская.