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Заявление президента «Ростова» об отставке Карпина

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с уходом Валерия Карпина с поста главного тренера.

«Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну.

Благодарю Правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжeлого решения.

С Валерием Георгиевичем Карпиным и Алексеем Анатольевичем Рыскиным нас связывают теплые, дружеские отношения. С 2017 года, когда наш клуб оказался в крайне непростой ситуации, мы всегда поддерживали друг друга и старались сделать все возможное, чтобы «Ростов» продолжал радовать болельщиков своими победами.

Я уверен, что наши отношения и уровень поддержки останутся такими же и в будущем. Мне сложно переоценить огромный вклад, который Валерий Георгиевич внес в развитие ростовского футбола и ФК «Ростов» в частности за 7 лет работы в нашем клубе.

Я желаю Валерию Георгиевичу удачи и надеюсь увидеть успехи сборной в официальных матчах как можно скорее.

Остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной.

Георгич, мы не прощаемся! Удачи и успехов!» – сказал Арутюнянц.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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