Карпин прокомментировал уход из «Ростова»

Валерий Карпин сделал заявление об уходе с поста главного тренера «Ростова».
«Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведeнное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!
В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России.
Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлeты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие.
Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянц, за нашу настоящую дружбу, за доверие и полную поддержку во всeм. Мы остаемся друзьями и всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга!
Спасибо игрокам – за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу – за профессионализм.
Но особая благодарность – вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», – сказал Карпин.
- Тренер был в «Ростове» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.