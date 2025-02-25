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Карпин прокомментировал уход из «Ростова»

Валерий Карпин сделал заявление об уходе с поста главного тренера «Ростова».

«Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведeнное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России.

Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлeты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие.

Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянц, за нашу настоящую дружбу, за доверие и полную поддержку во всeм. Мы остаемся друзьями и всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга!

Спасибо игрокам – за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу – за профессионализм.

Но особая благодарность – вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», – сказал Карпин.

  • Тренер был в «Ростове» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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Комментарии (3)
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The only one
1740490534
а если честно?
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zigbert
1740492973
Есть все же ощущение что Карпин еще вернется в Ростов.
Ответить
Pourquoi pas
1740493381
Эх, Валера...
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