Абаскаль раскрыл, чем занимается в Москве: «Бываю раз в два-три месяца»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чем сейчас занимается, и как часто бывает в России.

– Где вы сами сейчас находитесь? Чем занимаетесь?

– Сейчас где-то между Италией и Португалией, путешествую по Европе. Я слежу за разными чемпионатами, а также за некоторыми футбольными талантами.

С другой стороны, я работаю над собой, потому что сейчас подходящее время для размышлений и самосовершенствования.

– Как часто приезжаете в Россию?

– Не так часто, как хотелось бы. Бываю в Москве раз в два-три месяца.

– У вас есть любимые места в Москве? Где вам нравится проводить время в нашей столице?

– Обычно в Москве мне нравится гулять у водоемов, ходить в рестораны, пить кофе. В центре города мы любим прогуливаться по Красной площади, у соборов, Большого театра.

Мне нравится много мест в Москве. Сейчас, когда есть ребенок, мы больше посещаем детские площадки. Благо, Москва предоставляет невероятный выбор.

– Наверняка было что-то такое, что вам не нравилось в Москве? Многие жалуются на пробки, высокие цены, климат.

– Да, как я говорил ранее, загруженность и пробки. Однако ко всему со временем привыкаешь.

Погода тоже сильно влияет на настроение, но большую часть времени я все равно проводил на базе и в офисе.