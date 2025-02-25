Абаскаль рассказал об отношениях с Федуном

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился воспоминаниями, как в московском клубе менялось руководство через два месяца после его назначения.

– В этом сезоне «Спартак» потратил на трансферы рекордную сумму. Почему, когда вы были в команде, там не выделяли столько денег?

– Бюджет зависел не от меня, но я видел, что возможности сейчас значительно возросли. Так что, как я уже сказал, это должно отразиться и на практике.

– Как часто вы встречались с Леонидом Федуном во время работы в «Спартаке»? Какое впечатление он на вас произвел?

– Как вы знаете, я мало работал при Федуне. Смена руководства была очень быстрой и неожиданной. Он всегда помогал и облегчал мне жизнь. Леонид всегда был готов помочь и объяснить свое видение клуба.

– Как изменились ваши отношения с руководством после того, как Федун продал акции «Спартака»?

– «Лукойл» взял на себя руководство клубом. Менеджеры проекта всегда были очень‑очень близки со мной. Наши отношения были тесными и очень профессиональными.