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Абаскаль рассказал об отношениях с Федуном

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился воспоминаниями, как в московском клубе менялось руководство через два месяца после его назначения.

– В этом сезоне «Спартак» потратил на трансферы рекордную сумму. Почему, когда вы были в команде, там не выделяли столько денег?

– Бюджет зависел не от меня, но я видел, что возможности сейчас значительно возросли. Так что, как я уже сказал, это должно отразиться и на практике.

– Как часто вы встречались с Леонидом Федуном во время работы в «Спартаке»? Какое впечатление он на вас произвел?

– Как вы знаете, я мало работал при Федуне. Смена руководства была очень быстрой и неожиданной. Он всегда помогал и облегчал мне жизнь. Леонид всегда был готов помочь и объяснить свое видение клуба.

– Как изменились ваши отношения с руководством после того, как Федун продал акции «Спартака»?

– «Лукойл» взял на себя руководство клубом. Менеджеры проекта всегда были очень‑очень близки со мной. Наши отношения были тесными и очень профессиональными.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Тренера уволили в апреле.
  • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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lordmrv
1740487500
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