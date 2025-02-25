Глушенков отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем чувстве юмора.
– Кажется, что по вайбу ты сильно похож на Кокорина.
– Да, ты не первый, кто об этом говорит. Мне, кстати, очень понравилось его интервью Смолову. Видел, что Сашу сильно захейтили после него, но, если люди не разбираются в юморе – я им соболезную.
– Ты считаешь, что Кокорин шутил?
– Ну да. Просто мало кто выкупил. Мою шутку про клоунов некоторые тоже не поняли – подумали, что я на серьезке зарубился в соцсетях с незнакомыми мне людьми.
– А ты не считаешь, что юмор – это когда смешно всем, а не только тебе?
– Так мне кажется, что большинство понимает, что я шучу, троллю. Остальным я соболезную.
- 33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
- Летом прошлого года Глушенкова опубликовал ответ хейтерам в соцсетях. Девушка игрока Анна Нечаева разместил видео из машины, где футболист, сидя за рулем, произнес: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».