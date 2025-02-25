Глушенков отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем чувстве юмора.

– Кажется, что по вайбу ты сильно похож на Кокорина.

– Да, ты не первый, кто об этом говорит. Мне, кстати, очень понравилось его интервью Смолову. Видел, что Сашу сильно захейтили после него, но, если люди не разбираются в юморе – я им соболезную.

– Ты считаешь, что Кокорин шутил?

– Ну да. Просто мало кто выкупил. Мою шутку про клоунов некоторые тоже не поняли – подумали, что я на серьезке зарубился в соцсетях с незнакомыми мне людьми.

– А ты не считаешь, что юмор – это когда смешно всем, а не только тебе?

– Так мне кажется, что большинство понимает, что я шучу, троллю. Остальным я соболезную.