Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Глушенков отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Глушенков отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем чувстве юмора.

– Кажется, что по вайбу ты сильно похож на Кокорина.

– Да, ты не первый, кто об этом говорит. Мне, кстати, очень понравилось его интервью Смолову. Видел, что Сашу сильно захейтили после него, но, если люди не разбираются в юморе – я им соболезную.

– Ты считаешь, что Кокорин шутил?

– Ну да. Просто мало кто выкупил. Мою шутку про клоунов некоторые тоже не поняли – подумали, что я на серьезке зарубился в соцсетях с незнакомыми мне людьми.

– А ты не считаешь, что юмор – это когда смешно всем, а не только тебе?

– Так мне кажется, что большинство понимает, что я шучу, троллю. Остальным я соболезную.

  • 33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
  • Летом прошлого года Глушенкова опубликовал ответ хейтерам в соцсетях. Девушка игрока Анна Нечаева разместил видео из машины, где футболист, сидя за рулем, произнес: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

Новости по теме
Глушенков рассказал, на что потратил деньги от перехода в «Зенит» 6
Глушенков готов встретиться с Карпиным 3
Глушенков: «Я никогда не отказывался от вызова в сборную» 5
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:21
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1740479972
На эту тему я бы и не спорил:смешнее Глушенкова лишь Кокорин. Не знаю,кто побольше накиздел,но конкурент ещё и посидел.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 