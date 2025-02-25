Месси планирует вернуться в «Барселону»: подробности

Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону». Об этом сообщил аргентинский журналист DSports Алекс Кэндал, который в мае 2022 года первым написал о готовящемся переходе форварда в клуб МЛС.
«Я не могу уйти из футбола, не поиграв на новом «Камп Ноу», – процитировал Кэндал слова Месси.
- Контракт 37‑летнего аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.
- Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду аргентинец выступал с 2005 по 2021 год.
- Ожидается, что самая масштабная реконструкция в истории «Камп Ноу» завершится летом 2026 года.