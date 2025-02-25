Месси планирует вернуться в «Барселону»: подробности

Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону». Об этом сообщил аргентинский журналист DSports Алекс Кэндал, который в мае 2022 года первым написал о готовящемся переходе форварда в клуб МЛС.

«Я не могу уйти из футбола, не поиграв на новом «Камп Ноу», – процитировал Кэндал слова Месси.