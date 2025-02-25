Червиченко объяснил, почему Станкович уходит от ответа на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белые смогу стать чемпионами в этом сезоне только при максимальном везении.

– В своих интервью главный тренер москвичей Деян Станкович всe время уходит от ответа по поводу чемпионства. Вас это не удивляет?

– Я думаю, что «Спартак» слишком долго говорил о чемпионстве после 2002-го года. С того момента прошло уже 23 года. Было только одно чемпионство. И то, тогда провалился «Зенит» и все остальные. Тогда и Глушаков по девяткам бил. Несколько матчей выиграли на 90+ минутах.

Все понимают, если в этом году чемпионство и случится, то должно быть максимальное везение. Это точно не произойдет потому, что «Спартак» сильнее всех. Точно не по футбольным показателям «Спартак» возьмет чемпионство.

Те люди, которые разбираются в футболе, глупостей говорить-то не должны. Получится, будет хорошо. Скажут, что мы весь чемпионат к этому шли, поэтому и молчали. Не получится, так его никто за язык подтягивать не будет.