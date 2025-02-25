Агент Помазуна рассказал о конкуренции игрока с Максименко в «Спартаке»

Менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Спартака» Ильи Помазуна, рассказал об отношениях своего клиента с голкипером красно-белых Александром Максименко.

– Помазун – нормальный, воспитанный парень. Не думаю, что какие-то вопросы могут возникнуть. Работает, и все.

– Обещали ли Илье при переходе в «Спартак», что будет равная конкуренция среди вратарей?

– Никто никому никогда ничего не обещает. Любой тренер не враг себе, кто будет сильнее, то и будет играть.

– У вас нет опасений, что Помазун не сможет выиграть конкуренцию?

– У меня нет.