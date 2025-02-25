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  • Агент Помазуна рассказал о конкуренции игрока с Максименко в «Спартаке»

Агент Помазуна рассказал о конкуренции игрока с Максименко в «Спартаке»

Менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Спартака» Ильи Помазуна, рассказал об отношениях своего клиента с голкипером красно-белых Александром Максименко.

– Помазун – нормальный, воспитанный парень. Не думаю, что какие-то вопросы могут возникнуть. Работает, и все.

– Обещали ли Илье при переходе в «Спартак», что будет равная конкуренция среди вратарей?

– Никто никому никогда ничего не обещает. Любой тренер не враг себе, кто будет сильнее, то и будет играть.

– У вас нет опасений, что Помазун не сможет выиграть конкуренцию?

– У меня нет.

  • 28-летний Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА этой зимой за 1,2 миллиона евро. Ранее в этом сезоне он не играл.
  • 26-летний Максименко провел за «Спартак» в текущем чемпионате России 18 матчей, пропустил 14 голов, провел 11 встреч на ноль.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (4)
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oyabun
1740472638
Конечно тренер не враг себе. Но есть такие понятия, как инерция мышления и боязнь перемен. Вот очевидно же, что много косяков у Макси, да и в целом он никогда не показывал классной игры как Сафонов из нынешних молодых или Латышонок, или даже Волк, но он всё равно в воротах стоял и будет стоять. Из за этого ушел Селихов, который, лично для меня точно сильнее Макси, из за этого и Помазун так и будет всего лишь вторым номером. Извините, но достали уже косяки этого товарища.
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k611
1740472798
По идеи, после косяков Максименко, Помазун должен играть, во всяком случае должны дать ему шанс.
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fakeid
1740473206
2 недели назад максименка выдаёт шикарную голевую на вендела. вчера он же, по своей тупости, получает от узбеков гол за шиворот. ещё могу напомнить, как он херанул со всей дури от ворот - но попал чётко в клаудиньо, и мяч рикошетом залетел в ворота. это навскидку, думаю, таких ляпов у него гораздо больше. наверное, ещё разок в чемпионате лажанёт - и сядет на лавку, а потом по пути селихова в фнл.
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Борис34684
1740473781
Ну заслуга 11сухих матчей это не заслуга Максименко, а явно заслуга атакующий тройки Спартака. Которая терзает оборону соперников, забивая больше трех голов а вратарь ковыряется в носу.
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