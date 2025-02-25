Новичок «Зенита» Мимович раскрыл совет от Моуринью

Защитник «Зенита» Огнен Мимович рассказал об общении с Жозе Моуринью.

«Зенит» арендовал 20-летнего Мимовича у «Фенербахче» до конца сезона.

Защитник 1-ю часть сезона провел в «Црвене Звезде», где провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи.

В январе «Фенербахче» приобрел серба у белградского клуба за 6,7 миллиона евро.

– Были ли у вас разговоры с Жозе Моуринью?

– На самом деле сначала даже времени на них особо не было. Как ни парадоксально, самая продолжительная беседа состоялась, когда стало ясно, что мне надо уходить в аренду. Я советовался в том числе с Моуриньо, куда лучше ехать. На что Жозе сказал – лучше туда, где будешь играть, потому что ты молодой футболист, для тебя это важно.

– Какое впечатление он на вас произвел?

– Жозе Моуринью для меня – легенда. Так что это были совершенно невероятные ощущения, а не так, что я взял и пришел поговорить с ним. Если честно, не успел даже осознать, что это теперь мой тренер и по идее мы будем часто общаться. Но хоть это и был короткий период в плане общения с Моуриньо, он оставил яркие ощущения.